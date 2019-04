Festivalsommer : „Ageless“ und „Bakali“ beim Geldernsein

Beim Bandcontest zum Geldernsein-Festival gingen „Ageless“ aus Goch mit Frontsänger Chris als Sieger hervor. Sie sind Ende August mit dabei. Ebenfalls vom Publikum gekürt: „Bakali“. Foto: Christian Kaspers

Geldern Vom 30. August bis zum 1. September findet das Musikfestival rund um den Holländer See statt. Schon jetzt werden Maßnahmen getroffen, damit es nicht wegen Waldbrandgefahr ausfallen müsste. Zwei lokale Bands sind mit dabei.

„Egal was in diesem Jahr auch passiert, das Geldernsein-Festival wird definitiv am Holländer See stattfinden“, verkündet Gerd Lange, Mitorganisator des Festivals. Das versichern jedenfalls die Behörden. Im vergangenen Jahr musste das Rock-Festival aufgrund von Waldbrandgefahr abgesagt werden. In diesem Jahr werden präventive Maßnahmen getroffen, die das Stattfinden des Festivals garantieren sollen, auch bei einem ähnlich heißen Sommer, der laut gegenwärtiger Wetterprognosen gar nicht mal unwahrscheinlich erscheint.

Vorbereitungen gibt es auch bei der lokalen Bandauswahl. Dazu gab es einen Bandcontest in Geldern. In „Malo’s Bistro“ wurde geschwitzt, gerockt und gefeiert. Die gemütliche Bar wurde am Samstagabend in einen waschechten „Rock-Tempel“ verwandelt. Die sechs Bands bescherten den Zuschauern ein vielseitiges Programm. Genreübergreifend von Indierock über Alternative und Deutschrock bis hin zu einem Reggae-Song reichte das musikalische Repertoire.

Info Drei Festivaltage voller Musik Was Musik satt gibt es an drei Festivaltagen. Wann 30. August bis 1. September Wo Holländer See, Geldern Tickets Das Tagesticket kostet 12 Euro, das Drei-Tages-Ticket gibt es für 22 Euro. Sonntag ist der Eintritt frei. Karten sind erhältlich im Bücherkoffer und bei Bücher Keuck in Geldern.

Los ging es mit der Gelderner Rockband „Hoax Club“. Erst seit einem Jahr besteht die Musikgruppe in dieser Besetzung, erzählt der 39-jährige Gitarrist Philipp Siegert. Frontsänger Bastian Aengenheyster stellte sein Können unter Beweis und erinnerte zeitweise an James Hetfield, den US-amerikanischen Sänger Metallicas. Ralph Toschka vom Geldernsein-Team erzählte, dass die zweite Band des Abends „Parking Lot Flowers“ aus Köln abgesprungen sei. Dafür waren die Jungs von „Janitors“ aus Xanten spontan mit von der Partie. Auch diese Band gibt es erst seit einem Jahr.

Ebenso sprang sehr kurzfristig die Indierock-Band „At Midnight“ aus Münster ab. Im Bistro der Glockengasse feierten die Geschwisterpaare Kai (Orgel und Gesang) und Sven Maas (Bass) sowie Philip und Niklas Gralla (Gitarre) ihren ersten, öffentlichen Live-Auftritt.

Silke Seidel aus Geldern verfolgt nun seit vier Jahren den Bandcontest und freute sich auf den ambitionierten, lokalen Nachwuchs im Rockgenre. „Hier spielen häufig Nachwuchsbands, die erst durch das Festival in der Rock-Szene bekannter wurden“, so die 37-Jährige.

Es folgte die Kamp-Lintforter Musikgruppe „Bakali“ mit deutschsprachigem Poprock. Frontsängerin Svea Repenning lief schnell warm und nahm das Publikum mit: „Wir haben richtig Bock auf die nächsten 30 Minuten mit euch!“ Danach wurde es mit dem Musikgenre Alternative-Rock durch „Black Orchid“ aus Xanten etwas fetziger.

Die Klever Gruppe „Die Beamten und der Koch“ (BuK) unterhielten die Lounge mit Deutschrock, bevor „Ageless“ aus Goch den krönenden Abschluss bescherte. Die fünfköpfige Musikgruppe performt sowohl nachdenkliche Rockballaden als auch schnelle, angriffslustige „Melodic-Metal-Songs“. Seit August 2018 spielen die Bandmitglieder Tim, Luke, Micha, Gründer Florian und Frontsänger Chris in dieser Konstellation zusammen.

Nachdem alle an der Reihe waren, die Gäste ihr Kreuz auf dem personalisierten Stimmzettel gemacht hatten, ging das Geldernsein-Team herum, um alle Wahlzettel einzusammeln. Die beiden Gruppen mit den meisten Stimmen qualifizierten sich für eine Teilnahme am Geldernsein-Festival, das vom 30. August bis 1. September stattfindet.