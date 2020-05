Bahnübergang in Aldekerk : „Die Stelle hier ist lebensgefährlich“

Aldekerk Wenn die Schranken am Bahnübergang in Aldekerk für den RE 10 schließen, sieht Anwohner Hermann Lemmen eine potenzielle Gefahr für Autofahrer. Er schlägt eine Entfernung des Gebüschs vor, um bessere Sicht zu ermöglichen. Kerkens Bürgermeister Dirk Möcking möchte sich die Stelle nun selbst anschauen.

„Dieser Bahnübergang wäre meiner Frau und mir fast zum Verhängnis geworden“, erzählt Hermann Lemmen (86). Der gebürtige Aldekerker steht auf der Bruchstraße und deutet auf die Schranken des kleinen Bahnübergangs – in unmittelbarer Nähe zum Aldekerker Bahnhof. „Wir befanden uns bereits auf den Schienen, als die Schranken sich schlossen. Durch das Gebüsch hier kann man die Signalglocke nicht hören und die Gefahrenstelle auch nicht einsehen“, erklärt Lemmen. Zum Glück habe seine Frau in der Situation blitzschnell reagiert und das Tempo erhöht, um noch rechtzeitig von den Schienen zu gelangen.

Autofahrer, die aus dem Ortsteil Eyll über die Bruchstraße an den Bahnübergang heranfahren, haben kein Problem. Von dort sind die Schranken bereits von weitem gut einsehbar. Problematisch sei es, so meint Hermann Lemmen, wenn Autofahrer Richtung Eyll unterwegs sind. „Es ist eine enge Kurve. Durch das Gebüsch kann man die Bahnstrecke nicht sehen und vor allem nicht hören. So kriegt man gar nicht mit, wenn sich die Schranken schließen.“ Vor dem Bahnübergang steht zwar ein Hinweisschild, das Autofahrer auf diese Gefahrenstelle hinweist – das reicht aus Sicht des 86-jährigen Anwohners aber nicht aus. Er fordert, dass sich die Stadt die Stelle genau ansieht und Maßnahmen zur Reduzierung der Gefahr in die Wege leitet.