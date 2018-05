Kerken: Bahnhofsumfeld soll Schmuckstück werden

In Kerken wird derzeit an vielen Ecken gebaut. Foto: Aengenvoort

Kerken Die Kerkener CDU-Fraktion hat einen Spaziergang durch Aldekerk gemacht. Die neue Sporthalle war eine Station.

Auf dem Weg zum Fitness-Punkt an der von-Galen-Straße konnten Anregungen und Informationen geteilt werden. An der früheren Tennishalle empfing der Leiter Tobias Kegelmann die Gruppe. Er zeigte die Geräte nach den verschiedenen Zielsetzungen. Schwerpunkt des Fitness-Punktes sei nicht die Kraftbildung, sondern die Gesundheit. "Es stehen jederzeit qualifizierte Trainer bereit", so Inhaber und Betreiber Kegelmann. Er selbst hat einen entsprechenden Mastertitel erworben. Auch steht ein Trainingsraum zur Verfügung, in dem Gruppenübungen im Vordergrund stehen, unter anderem Reha-Sport, Rückenfit, Yoga und Pilates. Deshalb nutzen auch örtliche Sportvereine das Angebot für ihre Mannschaften. Zusätzlich stellt die Ernährung ein wichtiges Beratungsthema dar. Ulrich Neffe, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Nachbar, befand: "Aus der Tennishalle ist etwas ganz Tolles geworden." Kegelmann freut sich über mehr als 500 Mitglieder mit wachsender Tendenz.