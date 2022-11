Baersdonker Feuerwehrfahrzeuge eingeweiht : Viele Besucher bei „Blauer Nacht“

Baersdonk Die Löscheinheit Baersdonk feierte die Einweihung zweier neuer Fahrzeuge. Eins davon hatte der Leiterplatten-Hersteller Unimicron spendiert.

Die Begrüßung der Gäste ließ sich Löscheinheitsleiter Michael Minten nicht nehmen. Er trat nicht nur in Begleitung seines Vertreters Martin Aengenheister ans Mikrofon, sondern legte großen Wert darauf, seine gesamte Mannschaft am neuen Löschfahrzeug zu platzieren. Der Teamgeist und die Gemeinschaft waren es dann auch, den Michael Minten in seiner Ansprache beschwor. Insbesondere die gute Harmonie und Zusammenarbeit hob er hervor, ohne die eine Bereitschaft über 365 Tage im Jahr nicht zu leisten sei. „Unimicron haben wir auch den Unimog zu verdanken. Er ist zwar schon 39 Jahre alt, aber seine Technik ist so präzise wie am ersten Tag“, sagte Michael Minten und bemerkte: „Er kann sogar durch die Niers fahren. Ich weiß nicht, ob sich das einer unserer Fahrer traut, aber er kann es.“ Eine Anmerkung, die für viel Heiterkeit im Publikum sorgte und die Vernums Ortsbürgermeister Norbert Clancett zu dem Kommentar verleitete, 39 Jahre seien für so ein Kraftpaket gar nichts. Er traue ihm durchaus zu, erst bei der Halbzeit angekommen zu sein.