Unterstützung für das Ahrtal : Bäcker aus Wachtendonk hilft Kollegen im Ahrtal

Gelderland Zusammen mit einem Kollegen aus Kaldenkirchen wird der Wachtendonker Bäcker Manfred Oosten einem Familienbetrieb aus dem stark vom Juli-Unwetter betroffenen Dernau Gerätschaften spenden.

Zusammen mit seinem Mitarbeiter Niklas Leurs und Bäckerkollege Leo Terstappen aus Kaldenkirchen, der sein Ladenlokal geschlossen und einige Maschinen noch nicht verkauft hat, machte sich Oomen am 10. Dezember auf den Weg, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Der Schrecken steckt ihnen noch spürbar in den Knochen: „Es war unfassbar und viel schlimmer, als wir es uns ausgemalt hatten.“

Abgesehen vom Horrorbild der Schlamm- und Wassermassen, die sich durch den Verkaufsraum und die Backstube gewälzt haben, hat sich auch das Leben der Menschen in Dernau verändert. „Viele Mieter in der Straße sind weggezogen. Die, die geblieben sind, leben wie in einem Flüchtlingslager. Sie haben nur das Allernötigste.“ Und bis der Tourismus in dem bekannten Weindorf an der Ahr wieder anläuft, kann es Jahre dauern.