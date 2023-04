Immer weniger Betriebe im Kreis Kleve Bäckereien: Mehr Handwerk wagen!

Denn: Wenn ausgebildete Bäcker nur fertigen Teig anrühren und auf Knöpfe drücken, dann ist das kein Handwerk mehr. Aber genau das braucht es. Der Bäckerberuf ist kreativ, man muss die Kreativität nur ausleben dürfen. Und mehr auf eigene Kreationen anstatt vorgefertigten Teig setzen. So lockt man auch junge Leute wieder in den Beruf. Auch ist es sinnvoll, stärker darauf hinzuweisen, dass die Arbeit in der Backstube nicht mehr mitten in der Nacht beginnen muss. Und: Über eine Aufhebung der Meisterpflicht sollte die Branche auch nachdenken.