Kostenpflichtiger Inhalt: Traditionsbäckerei schließt : Aus für die Bäckerei Bürgers in Issum und Geldern

Die Bäckerei Bürgers in Issum schließt nach 70 Jahren. Foto: Bianca Mokwa

Exklusiv Issum/Geldern Seit 70 Jahren gibt es die Bäckerei Bürgers in Issum. Nun wurden von einen Tag auf den anderen die beiden Filialen in den Rewe-Märkten Issum und Geldern geschlossen. Für Issum gibt es jedoch schon einen Nachfolger, der den Betrieb in Kürze aufnehmen wird.