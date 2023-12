Kartenvorverkauf hat begonnen Bachs Weihnachtsoratorium in der Straelener Pfarrkirche

Beispielsweise hieß die Bass-Arie „Großer Herr, o starker König“ ursprünglich „Kron und Preis gekrönter Damen“ – die weltliche Königin wandelte sich in Bachs Neufassung zum König der Welt. Unabhängig davon gilt für Bach nicht zuletzt im Weihnachtsoratorium das, was Claude Debussy schrieb: „Schauen wir auf Bach, den Lieben Gott der Musik, an den die Komponisten ein Gebet richten sollten, bevor sie sich an die Arbeit setzen, auf dass er sie vor Mittelmäßigkeit bewahre; schauen wir auf sein umfangreiches Werk, in dem wir auf Schritt und Tritt Dingen begegnen, die so lebendig sind, als wären sie erst gestern entstanden.“