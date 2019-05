Informationsveranstaltung : Babymesse – ein Universum im Bauch

Auf der Gelderner Babymesse wurden werdende Eltern und junge Familien umfassend über die neue Lebenssituation informiert. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Zum dritten Mal bot das St.-Clemens-Hospital in Geldern für werdende Eltern und junge Familien diese umfassende Informationsveranstaltung an. Eine Bodypainterin brachte eine künstlerische Note in den Tag.

Von Lara Marie Böckling

Kreißsäle, Wöchnerinnenstation und Neugeborenenzimmer: Die nun dritte Gelderner Babymesse im St.-Clemens-Hospital Geldern hat am Wochenende zahlreiche werdende Eltern und junge Familien angelockt.

„Das Konzept der Veranstaltung ist zu zeigen, wie Geburtshilfe aussieht“, sagt Stefanie Hamm, Pressesprecherin des Krankenhauses. Denn wer ein Kind erwartet, hat viel zu tun. Die passende Hebamme, eine Geburtsklinik, die Erstausstattung für das Kind und ein stabiles Netzwerk für die Zeit nach der Geburt – alles muss bedacht werden.

Info Ein Krankenhaus mit mehr als 300 Betten Größe Das St.-Clemens-Hospital Geldern ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung und hat 312 Betten zur Verfügung. Mediziner Das Krankenhaus verfügt über Ärzte aus elf medizinischen Fachgebieten.

Um diese Dinge nicht ganz alleine bewältigen zu müssen, steht die Babymesse mit Informationen und Beratung zu allen Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit als junge Familie zur Seite. Die Unterstützungsangebote und Anlaufstellen seien wichtig, um zu wissen, wo man hingehen muss, so Hamm.

Im Eingangsbereich des Krankenhauses tummeln sich werdende Mütter und Väter um den Stand der Hebammen, die ersten Ansprechpartnerinnen beim Thema Schwangerschaft und Geburt. In individuellen Gesprächen nehmen sich die Expertinnen der werdenden Eltern an. Auch ein Kreißsaal kann mit Hebamme Stefanie Relouw besichtigt werden. Insgesamt habe das Krankenhaus vier Kreißsäle. Zwei seien heute belegt und abgeschottet worden, um die Gebärenden zu schützen, berichtet Hamm.

Im Kreißsaal stehen die werdenden Eltern um das umbaubare Kreißbett mit einem von der Decke hängenden Tuch. Unterschiedliche Gebärpositionen können so eingenommen werden. Hebamme Stefanie erklärt den Gebärhocker. „Natürlich kann man sich vorher überlegen, wie man entbinden will, doch oft kommt es nicht so“, meint Hamm. Man müsse da offen sein. „Aber die Hebammen orientieren sich immer an den Bedürfnissen der Eltern“, sagt sie.

Im Neugeborenenzimmer üben werdende Väter fleißig das Wickeln. Eine Ernährungsberatung informiert über die richtige Kost in der Schwangerschaft und Stillzeit. „Denn in der Schwangerschaft muss die Ernährung eben auch umgestellt werden“, erklärt die Pressesprecherin. Infostände zu Homöopathie und Akupunktur sind ebenfalls Teil der Babymesse. Die unterschiedliche Art der Info- und Beratungsstände zeige, wie individuell Geburtshilfe sein könne.

„Der Renner ist wie immer die Produktausstellung von Anbietern aus der Region“, sagt Pflegedienstleiterin Renate Winter. Viele der Anbieter seien kleine kunsthandwerkliche Betriebe, deren Artikel sonst nicht so leicht zu finden seien. Von Kinderwagen über Tragetücher und Kleidung bis hin zu Pflegeprodukten und Büchern sorgten die Stände für eine breite Auswahl.

Auch Bodypainterin Corinna Lenzen ist mit von der Partie und macht den Babybauch zum Hingucker. Eine in der 36. Woche schwangere Frau ziert die Zeichung eines Babys im Mutterleib, umrandet von einer blauen und mit Sternen verzierten Universumsspirale. „Wenn man ein Kind bekommt, ist das ja das Zentrum, der neue Mittelpunkt“, erklärt Corinna Lenzen ihre Arbeit.

In einem Zelt vor dem Eingangsbereich informieren Krankenkassen wie Barmer oder AOK ebenfalls zu Geburt und Familie. „Ein schmückendes Beiwerk rund um die Geburt“, nennt es Hamm lachend.