Baby vor der Hitze schützen. Tipps aus dem Clemens-Hospital Geldern.

Wie man die Kleinsten am besten vor der Hitze schützt

GELDERN Bislang sind 224 Sommerbabys im St.-Clemens-Hospital Geldern zur Welt gekommen. Die Hebammen geben Tipps zum Umgang mit den Neugeborenen.

Im Kreißsaal des St.-Clemens-Hospitals Geldern herrscht ein stabiles Sommerhoch. 114 Kinder erblickten hier im Juni das Licht der Welt. Im Juli folgten 110. Und die „heiße Phase“ hält an – drinnen wie draußen. „Unsere Kreißsäle sind klimatisiert. Deshalb ist die Hitze während der Geburt kein Thema“, weiß Katja Wilmsen. Doch spätestens zu Hause müssen Mütter und Kinder Wege finden, um den Temperaturen zu trotzen.

Kinderkrankenschwester Edeltraud Feegers ergänzt: „Das gilt auch dann, wenn sich die Händchen kühl anfühlen.“ Meist hilft es dann, die Kleinen luftig zu kleiden. Windel und leichte Baumwollkleidung, zum Beispiel ein Langarmbody und ein Mützchen, sind in der Regel ausreichend. Ist das Kind verschwitzt, sollte es abgetrocknet werden. „Sonst können sich die Babys bei Wind schnell einen leichten Pieps holen“, erklärt Katja Wilmsen mit einem Augenzwinkern.