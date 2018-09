B9 zwischen Kerken und Geldern: Autos krachen bei Unfall ineinander - Straße gesperrt

Geldern Am frühen Dienstagmorgen gab es auf der B9 zwischen Kerken und Geldern einen schweren Unfall. Zwei Autos sind frontal ineinander gefahren. Beide Fahrer wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Die Straße ist voll gesperrt.

Um 5.18 Uhr wurde bei der Polizei der Unfall gemeldet. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Auto auf der B9 in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen frontal zusammengestoßen. Sowohl die Fahrerin des einen Autos (56) als auch der Fahrer des anderen Wagens (26) wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der 26-jährige Unfallverursacher schwebt in Lebensgefahr und wurde laut Polizei in eine Spezialklinik verlegt.