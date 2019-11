B9 in Kerken : Familienvater stirbt bei Autounfall - Frau und Kinder verletzt

B9 in Kerken

Kerken Ein 32-jähriger Familienvater aus Geldern ist mit seinem Auto in Kerken gegen einen Baum gefahren und dabei ums Leben gekommen. Seine Frau und die zwei kleinen Kinder wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 18.00 Uhr auf der Hülser Straße (B9) in Kerken-Stenden. Der 32-jährige Fahrer aus Geldern verlor laut Polizei aus derzeit ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Ford Fiesta. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am Straßenrand.