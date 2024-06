Kreuzung zwischen Veert und Lüllingen Auto fährt über rote Ampel – Schwerer Unfall auf der B9 in Geldern

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Montagmittag gegen 13.40 Uhr auf der Kreuzung an der die Klever Straße, Kölner Straße und Lüllinger Straße aufeinandertreffen. Ein VW Golf fuhr auf der B9 von Kevelaer in Richtung Kerken. Ein Mercedes Vito war aus Geldern in Richtung Lüllingen unterwegs. Beide Fahrzeuge wollten die Kreuzung geradeaus überqueren, als es zum Zusammenstoß kam. „Ein Fahrzeug muss bei Rot über die Ampel gefahren sein. Welches ist nun Teil der Ermittlungen“, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Durch die Wucht des Zusammenpralls hat sich der schwere Mercedes Vito überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer wurde ebenso leicht verletzt, wie der Fahrer des VW Golf. Die Beifahrerin im Golf wurde allerdings schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung teilweise gesperrt. Die Polizei regelte den Verkehr.