Zusammenstoß auf Bundesstraße : B9 bei Veert wegen schweren Unfalls gesperrt

Geldern Es hat einen schlimmen Unfall auf der B 9 gegeben. Die Straße ist derzeit gesperrt.

Veert (bimo) Auf der B9 in Höhe Veert hat sich am Montagnachmittag gegen 15 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Bei der Veerter Dorfstraße/Spitsweg kam ein Auto in den Gegenverkehr, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Das wurde gegen einen Baum geschleudert. Die beiden Insassen wurden eingeklemmt. Die B9 ist in beide Richtungen bis auf Weiteres gesperrt. Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt.