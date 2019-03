Tödlicher Unfall auf B9 bei Kerken: „Sie hätten die Ampel sehen müssen“

Kerken/Geldern Vergangenen Mai fährt ein Kerkener über eine rote Ampel auf der B9, kollidiert mit einem anderen Auto und erfasst dabei eine Fußgängerin. Die 75-Jährige stirbt vor Ort. Nun wurde der Fahrer wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.

Um 7.10 Uhr läuft sie an der B9 in Kerken entlang, an Edeka und Aldi vorbei. An der Ausfahrt des Parkplatzes warten ein Polizeiwagen und ein BMW an der Ampel. Als der Pfeil grün leuchtet, setzt der BMW zur Rechtskurve an. Da braust ein grüner Polo über die Klever Straße, rast mit Tempo 85 über die rote Ampel und prallt mit dem BMW zusammen. Der Polo schießt nach rechts auf den Gehweg – gegen Ingrid Verwimp und einen ihrer Hunde. Etwa 20 Meter schleudert die Wucht des Aufpralls die 75-Jährige durch die Luft. Als die Polizisten, die auch an der Ampel stehen, sie im Graben finden, ist Ingrid Verwimp bereits tot.