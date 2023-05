Schwerer Unfall auf der B58 in Geldern-Pont 84-jähriger Autofahrer erfasst Frau auf E-Bike beim Abbiegen

Am Samstag hat sich auf der Venloer Straße (B58) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine E-Bike-Fahrerin verletzt wurde. Ein 84-jähriger Autofahrer aus Geldern war nach Angaben der Polizei gegen 10.50 Uhr in seinem Ford B-Max auf der Venloer Straße in Richtung B9 unterwegs. Als er nach rechts in die Walbecker Straße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einer 74 Jahre alten Pedelec-Fahrerin, die in entgegenkommender Richtung auf dem Radweg an der B58 unterwegs war. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Der 84-Jährige blieb unverletzt, an dem Ford entstand Sachschaden.