B58 in Geldern-Pont Mann wirft sich auf Motorhaube und hindert Ex-Freundin an der Weiterfahrt

Szenen, die es ansonsten nur in Filmen zu sehen gibt, haben sich am Freitag im Gelderner Ortsteil Pont abgespielt. Ein Mann hat sich auf die Motorhaube des Autos seiner Ex-Freundin geworfen, sich dort festgeklammert und sie so erfolgreich an der Weiterfahrt gehindert. Der Vorfall sorgte für einiges an Aufsehen, da er sich mitten auf der Bundesstraße 58 ereignete. Es kam sogar zu einem kleinen Stau.