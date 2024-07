Verkehrsprojekt in Geldern Letzter Schritt zur Verlegung der B58 auf die Nordtangente

Auf der Kapellener Straße in Geldern gibt es zwischen der Venloer Straße und der Straße Am Mühlenwasser noch einiges zu tun. Es geht zum einen um den Straßenabschnitt, aber zum anderen muss auch die Kreuzung mit der Königsberger Straße optimiert werden. Radfahrer, die aus Richtung Krankenhaus kommen, sollen die Kreuzung in Richtung Dreihöfeweg direkt überqueren können, ohne vorher noch die Fahrbahn wechseln zu müssen. Über diese Strecke soll bald die Bundesstraße 58 führen, die weiter über die Königsberger Straße und Danziger Straße verlaufen wird. An der Ampel an der Kreuzung mit der Weseler Straße soll der überörtliche Verkehr dann wieder auf den bisherigen Verlauf der B58 treffen. Bislang führt die Bundesstraße mitten durch die Gelderner City.