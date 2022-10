Praxisnahe Pflegeausbildung in Geldern : Azubis leiten Station im Clemens-Hospital

Geldern Drei Wochen lang übernimmt der Pflegenachwuchs alle Aufgaben im Früh- und Spätdienst. Unterstützt werden sie dabei von examinierten Pflegekräften, die beraten, unterstützen oder eingreifen können.

Alina, Lena Marie, Laura, Niklas und Pascal haben heute Frühdienst. Sie sind im letzten Jahr ihrer Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann im St.-Clemens-Hospital. Die Arbeit ist anstrengend, doch für sie ist es der absolute Traumberuf. „Ich könnte nicht acht Stunden am Tag nur am Schreibtisch sitzen. Ich brauche den Austausch mit Menschen, liebe die Vielseitigkeit und auch die fachliche Herausforderung der Pflege“, betont Pascal Ebben.

Begonnen hat das Projekt am 10. Oktober mit einer Vorbereitungswoche, in der alle wichtigen Techniken vertieft und geübt wurden. Am Montag ging es in die Praxis. Die ersten Tage, so die einhellige Meinung aller Beteiligten, waren eine echte Herausforderung. „Wir müssen uns erst einpendeln“, sagt Alina Aymans selbstkritisch. „Aber es macht auch unglaublich viel Spaß.“ Hinzu kommt immer noch die Corona-Situation. Während des Projektes müssen isolierte Patienten mit einer Covid-Infektion von der Gruppe mitversorgt werden. Natürlich werden die angehenden Fachkräfte nicht einfach allein gelassen. Zwar sollen sie eigenverantwortlich arbeiten, doch die Sicherheit der Patientinnen und Patienten steht an erster Stelle. Deshalb gibt es examinierte Pflegekräfte im Hintergrund, meist Praxisanleiterinnen, die beraten, unterstützen oder, wenn notwendig, eingreifen können.