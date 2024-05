Wahlen auf der Jahreshauptversammlung Neuer Vorsitzender bei den Modellbauern

Coronabedingt mussten in den vergangenen Jahren mehrere Aktivitäten und Events gestrichen werden. Erst 2023 konnte der Verein wieder aus dem Vollen schöpfen. Von November 2022 bis Februar 2023 wurde ein Teil der Modulanlage in der Geschäftsstelle des Historischen Vereins Geldern und Umgegend ausgestellt. Die Resonanz war groß und so entstand die Idee, die komplette Anlage in Haus Ingenray in Pont auszustellen. Das passierte im November 2023. Auch hier kamen viele Interessierte, um die detaillierte Modellbahn nach dem historischen Vorbild der Geldernsche Kreisbahn zu bestaunen.