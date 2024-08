Musikverein Auwel-Holt Ein Konzert mitten im Maisfeld

Auwel-Holt · Rund 70 Musiker spielten wieder ein ganz besonderes Konzert in Auwel-Holt. Die Zuschauer saßen in Schneisen, die in ein Maisfeld geschnitten wurden. Die Bühne bestand aus Strohballen.

14.08.2024 , 15:53 Uhr

Beim Maisfeldkonzert des Musikvereins Auwel-Holt bildete ein Podium aus Strohballen die Bühne. Foto: Heinz Spütz

Der Musikverein Auwel-Holt hatte zu seinem traditionellen Maisfeldkonzert eingeladen, welches in dieser Form ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Region haben dürfte. Man nehme ein Maisfeld, schneide Gänge und Schneisen hinein und befülle diese mit Bierzeltgarnituren, Getränkepavillon und Spendenboxen. Auf einer aus Strohballen bestehenden mächtigen Tribüne stehend, zogen die rund 70 Musiker so viele Besucher an, dass die Einwohnerzahl des Dorfes locker überschritten wurde. Die Musiker auf dem Podium aus Stohballen waren nicht zu beneiden. Sie hatten das zweifelhafte Vergnügend, bei ihren Aufführungen zwei Stunden in die tiefstehende Sonne sehen zu müssen. Nach der zweistündigen Musik-Show und dem Einbruch der Dunkelheit fand das musikalische Spektakel unter freiem Himmel sein Ende.

(ütz)