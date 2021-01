Kostenpflichtiger Inhalt: Ein Dorf passt auf sich auf : Nachbarschaftshilfe in Auwel-Holt läuft jetzt über eine Whatsapp-Gruppe

Swen Feegers (l.) und Matthias Leuken an einem der Hinweisschilder auf die dörfliche Whatsapp-Gruppe. Foto: Heinz Spütz

Auwel-Holt Swen Feegers hatte die Idee, für die Dorfbevölkerung eine Whatsapp-Gruppe in Leben zu rufen. Ein Name für diese Gruppe war schnell gefunden: Auwel-Holt 110-112. Was genau dahinter steckt.