Autounfall in Aldekerk: Pferd stirbt an Unfallstelle

Verkehrsunfall in Aldekerk

Kerken Bei einem Verkehrsunfall in Aldekerk ist ein Pferd noch an der Unfallstelle gestorben. Das Tier war mit einem Auto zusammengestoßen. Ein zweites Pferd musste eingefangen werden.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, ist der Unfall am Freitagabend gegen 21.50 Uhr passiert. Eine 32-Jährige aus Issum war mit ihrem Auto auf der Straße Kengen in Richtung Kerken unterwegs. Außerhalb der Ortschaft sind ihr demnach die zwei Pferde entgegengekommen. Die waren vorher laut Polizei von einer Weide ausgebüchst.