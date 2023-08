Autofahrer aus Krefeld kommt ums Leben Tödlicher Unfall auf der B9 in Geldern

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann mit seinem Toyota von Kevelaer aus auf der B9 in Richtung Geldern unterwegs. In Veert in Höhe der Einmündung zur Straße An der Mosel kam der Wagen aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort krachte das Fahrzeug gegen einen Baum und rutschte danach in den Straßengraben. Diesen schweren Unfall überlebte der 36-Jährige nicht.