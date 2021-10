Verkaufsoffener Sonntag in Geldern : Autoschau sorgt für volle Innenstadt

Geldern Bei sonnigem Herbstwetter war der Verkaufsoffene Sonntag in Geldern ein großer Erfolg. E-Mobilität war das Thema des Tages. Gewinner des Stadtradelns wurden geehrt. In der Glockengasse gab es wieder einen Trödelmarkt.

Man muss auch mal Glück haben. Das sonnige Wetter am Sonntag spielte dem Werbering Geldern natürlich in die Karten. Die Autoschau traf offensichtlich auch inhaltlich den Nerv der Besucher und so war es rappelvoll in der Innenstadt beim Verkaufsoffenen Sonntag. Franz Georg Reinemann hatte die Autohäuser Minrath, Seher, Autocenter Niederrhein , Schnickers, Lauff, Maibom und Herbrand für die Veranstaltung gewonnen. Sie zeigten vor allem Modelle, mit Elektromotoren oder Hybridmotoren ausgestattet sind. Und die Verkäufer hatten viel zu tun, um die vielen Fragen zu beantworten und die Fahrzeuge vorzustellen. Dazu passend informierten die Stadtwerke Geldern über Wallboxen und die Fördermittel für den nötigen Umbau auf E-Mobilität.