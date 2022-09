Autorin stellt ihren Roman „Wir sehen uns zu Hause“ vor : Autorin Christiane Wünsche liest in der Veerter Mühle

Christiane Wünsche liest aus „Wir sehen uns zu Hause“. Foto: Fabiane Wünsche

Geldern Am Mittwoch, 19. Oktober, liest Christiane Wünsche in der Veerter Mühle aus ihrem Roman „Wir sehen uns zu Hause“. Mit ihren Romanen „Aber Töcher sind wir für immer“ und „Heldinnen werden wir dennoch sein“ gelang Christiane Wünsche der Einstieg in die Bestseller-Liste.

Am Mittwoch, 19. Oktober, liest Christiane Wünsche in der Veerter Mühle, Utrechter Straße 18, um 20 Uhr aus ihrem Roman „Wir sehen uns zu Hause“. Das Buch handelt von Anna. Ein paar vergilbte Fotos sind alles, was sie an persönlichen Erinnerungen und Dokumenten ihres Mannes Peter gefunden hat und sie beschließt, die Orte zu besuchen, an denen sie aufgenommen wurden – eine Wohnmobiltour, die sie zusammen mit ihrem Mann hatte machen wollen. Jetzt wird sie zur Reise durch Peters Leben, bevor er Annes Ehemann und Alinas Vater wurde. Bei ihrem Aufbruch vom Niederrhein nach Rügen und Thüringen erfährt sie mehr über den Mann, in den sie sich vor 30 Jahren verliebt hatte. Vor allem aber lernt sie sich selbst neu kennen – zum Erstaunen ihrer Tochter, die zu Hause auf sie wartet.

Christiane Wünsche wurde 1966 in Lengerich in Westfalen geboren, aber schon kurze Zeit später zog sie mit ihrer Familie nach Kaarst. Mit 20 begann sie ihr Studium in der Großstadt, blieb ihrer Heimat aber verbunden. Seit 1991 wohnt sie wieder in Kaarst, wo sie bis heute lebt und arbeitet. Sie hat eine erwachsene Tochter. Mit ihren Romanen „Aber Töcher sind wir für immer“ und „Heldinnen werden wir dennoch sein“ gelang Christiane Wünsche der Einstieg in die Bestseller-Liste.