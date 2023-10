Sandra Åslund verquickt deutsche Direktheit mit schwedischer Diplomatie Autorin aus Kevelaer schreibt erfolgreichen Schweden Krimi

Dass das Småland als „niedlich“ bezeichnet wird, liege nur an Ikea, sagt Autorin Sandra Åslund lachend. Der große Möbelriese hat so sein Spieleparadies für Kinder genannt. „Aber natürlich hat es auch düstere Ecken, und im Winter wird es dort sehr dunkel“, sagt die Autorin, die in Winnekendonk aufgewachsen ist, über ihre Wahlheimat in Schweden. Schweden ist auch zu dem Ort geworden, an dem ihre neuesten Krimis spielen und entstehen.