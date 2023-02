Automatensprenger am Niederrhein und ihre markierte Beute Was Räuber mit gefärbten Geldscheinen anfangen können

Die Sparkassenfiliale in Sevelen war bestens ausgestattet. Der Geldautomat war gleich doppelt gesichert: mit Vernebelungsanlage und Farbpatrone. Gestoppt hat das die Täter nicht, die die Anlage, wie berichtet, am Karnevalsdienstag in die Luft sprengten. Das Alarmsystem allerdings hat funktioniert, wie die Bank berichtete. Das Geld wurde eingefärbt, die Täter standen im Nebel. Verschwunden sind sie trotzdem. Mit dem Geld. Denn die Kreispolizei bestätigt auf Nachfrage, dass die Unbekannten Beute gemacht haben. „Die Täter haben die Scheine mitgenommen“, sagt Polizeisprecherin Manuale Schmickler. Dass sie eingefärbt waren, habe sie offenbar nicht gestört. Wie hoch die Beute ist, dazu wurden keine Angaben gemacht. Die Polizeisprecherin sagt: „Die Farbpatrone hat die Scheine eingefärbt, sie sind damit für die Täter unbrauchbar.“