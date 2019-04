Unfall B9 in Kerken : Autofahrer missachtet rote Ampel – drei Verletzte

Unfall B9 in Kerken

Kerken/Issum Am Samstag ist es auf der Bundesstraße 9 bei Kerken zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 73-jähriger Mann aus Issum wurde in seinem Wagen eingeklemmt.

Am Samstag gegen 8.20 Uhr sind zwei Autos auf der B9 in Aldekerk kollidiert. Ein 45-jähriger Mann aus Kleve war auf der Bundesstraße mit seinem Peugeot in Richtung Krefeld unterwegs.