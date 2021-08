Schwerer Unfall in Winternam : Auto kollidiert nachts mit Reitpferd

Foto: Polizei 6 Bilder Auto stößt auf der B9 mit ausgerissenem Pferd zusammen

Nieukerk In Winternam kam es auf der Bundesstraße 9 zu einem schweren Unfall. Eine Herde mit sechs Pferden war von einer Weide in der Nähe ausgebüxt.

Von Sebastian Latzel

Wie die sechs Pferde von der Weide ausreißen konnten, ist bislang unklar. Fest steht, dass sie sich am Mittwoch in den frühen Morgenstunden auf die angrenzende Bundesstraße 9 verirrt hatten. Gegen zwei Uhr waren laut Polizei zwei Autofahrer zwischen Bömannsweg und Omselsweg in Richtung Geldern unterwegs. Der 64-jährige Autofahrer aus Geldern im ersten Wagen sah ein Pferd noch rechtzeitig auf der Straße stehen und konnte ausweichen. Dem 59-Jährigen aus Geldern im anderen Wagen gelang das allerdings nicht mehr. Sein Fahrzeug kollidierte mit einem der Tiere auf der Bundesstraße. Anschließend schleuderte sein Toyota Avensis gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Pferd überlebte den Unfall zwar schwer verletzt, musste aber noch an der Unfallstelle eingeschläfert werden.

Die Löschgruppe aus Winternam war zum Unfall gerufen worden, um sich um die Ölspur zu kümmern. Vor Ort stellte die Polizei dann aber fest, dass weitere Pferde fehlten. Daher wurde auch noch der Löschzug Nieukerk angefordert, der sich bereit stellte, um bei der Suche nach den Tieren helfen zu können.

„In dem Bereich sind Bahngleise und die Bundesstraße, in der Dunkelheit stellt eine freilaufende Herde dort eine große Gefahr dar“, so Polizeisprecherin Anna Stammen. Daher sei es wichtig gewesen, die Tiere so schnell wie möglich zu finden. Zunächst sollte auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kommen. Doch der konnte wegen der schlechten Witterung nicht starten.

Inzwischen hatten sich einige Feuerwehrleute allerdings in der Umgebung des Unfalls umgeschaut und gesehen, dass mehrere Pferde in der Nähe auf einer Weide am Genender Weg standen, so Kerkens Wehrführer Klaus van Loon. „Der Besitzer hatte die Pferde bereits entdeckt und kümmerte sich um sie, daher brauchten wir nicht mehr einzugreifen“, berichtet er. Der Besitzer brachte die fünf Tiere schließlich unverletzt zurück auf ihre Weide.

Ausgerissen seien sie durch ein geöffnetes Gatter, so die Polizei. Wieso das Tor offen stand, müsse noch geklärt werden. Geprüft wird, ob die Tiere es selber geöffnet haben. Denkbar sei aber auch, dass Unbekannte das Gatter mutwillig geöffnet haben.

Die Polizei sperrte die B 9 komplett. Gegen 4 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben. Damit war die Strecke rechtzeitig zum Berufsverkehr wieder frei.