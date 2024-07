Erneute Auszeichnung Diebels Alt ist eines der besten Biere des Jahres

Eine Jubelnachricht für die Issumer Brauerei. Aus der großen Firmenzentrale von ABInBev, in dessen Portfolio das Issumer Diebels Alt gehört, kam folgende Meldung: „Diebels Alt ist eines der besten Biere des Jahres 2024“. Für die Issumer kommt das wenig überraschend. „Das wussten wir ja auch schon vorher“, sagt Thomas Engelsiepen von der Gruppe „Wir sind Diebels“ trocken auf Nachfrage der Redaktion. Die Gruppe kümmert sich darum, dass die Issumer Marke nicht in Vergessenheit gerät. Denn seit der Großkonzern die Fäden von der ehemaligen Privatbrauerei in der Hand hält, geht es steil bergab. Die Tage, in denen in Werbesongs „Ein schöner Tag“ gesungen wird und Werbung für die Marke Diebels gemacht werden sind vorbei. Im vergangenen Jahr kam der verordnete Kahlschlag aus der international agierenden Firmenzentrale von AB InBev für Diebels. Eine Abfülllinie wurde eingestellt, alle Sorten bis auf Diebels Alt flogen raus, was das Aus etwa für das beliebte Diebels Dimix, Radler und alkoholfrei bedeutete. Gleich danach kam der Personalabbau. Mittlerweile werden bei Diebels wieder Leute eingestellt.