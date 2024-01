Soloausstellung von Paul Wans in Kempen Galerie zeigt eigenwillige Ansichten von Milchkühen

Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 5. Januar, um 19 Uhr in der Galerie an der Moosgasse 9 in Kempen. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr und Samstag von 11 bis 14 Uhr. Die Ausstellung von Paul Wans endet am 27. Januar. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog (56 Seiten, durchgehend farbig) mit einer Einführung von Bernd Rolf, langjähriger Vorsitzender des Fachverbandes Philosophie e.V. in Deutschland.