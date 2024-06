Fotoausstellung zur Veerter Sommerkirmes Wie der SV Veert Fußballgeschichte schrieb

„Noch nie hätte ein schnelles Tor einem Spiel so gutgetan“. Marcel Reiff und Günter Jauch schrieben am 1. April 1998 Fernsehgeschichte, als beim Spiel von Borussia Dortmund in der Champions-League im Estadio Santiago Bernabéu ein Tor umgefallen war und es sehr lange dauerte, bis Ersatz aufgebaut wurde. Andere Spiele mussten deshalb sogar abgebrochen werden, etwa bei Borussia Mönchengladbach, als am 3. April 1971 beim Spiel im Bökelbergstadion gegen Werder Bremen ein Torpfosten brach. Und auch der SV Veert schrieb im gleichen Jahr ein Stück Fußballgeschichte mit. Dort hielt das Tor nicht der Urgewalt von Hans „Hammer“ Kubon stand. Ein Zeitungsausschnitt erinnert jetzt in der Ausstellung, die die Brauchtumsgruppe des Heimat- und Verschönerungsvereins zum 90-jährigen Bestehen des Sportvereins zusammengestellt hat, an dieses Ereignis.