Fotoausstellung in der Heimatstube Veert Die bewegte Geschichte der Schule(n) in Veert

Am Ende kam es 1967 zur Einweihung der Geschwister-Scholl-Schule als „Katholische Hauptschule der Stadt Geldern“ am Standort An der Ley. Es war die erste Hauptschule im Kreis Geldern. Zum Start gab es 150 Schüler, aufgeteilt auf vier Klassen. Und man fand den richtigen Rektor. Werner Kirking mit seinem großen Engagement prägte von der Gründung bis 1994 die Scholl-Hauptschule. Anteil daran hatte übrigens auch die Rheinische Post, denn in ihr las Kirking, damals noch Lehrer in Kevelaer, von der neuen Versuchshauptschule. In drei Wochen organisierte er für die ersten vier Klassen alles von der Tafel bis zu Stühlen und Tischen. Als jedoch der Ausbau zur Hauptschule erfolgte und gleich 24 Klassen untergebracht werden mussten, dauerte es bis zum nächsten Anbau zu lange. Die Schüler wurden zeitweise in den leer stehenden Räumen der Volksschulen in Walbeck, Pont, Hartefeld und Geldern untergebracht. Im Schuljahr 1972/1973 kam das 10. Schuljahr als Aufbauklasse dazu. Und dann das Ende: Am 12. Juli 2019 schloss die Geschwister-Scholl-Schule für immer ihre Türen. Nach 52 Jahren war das Ende der Hauptschule in Veert gekommen. Am Donnerstagmorgen, dem letzten Schultag, pflanzten 65 Entlassschüler gemeinsam mit dem gesamten Kollegium im Veerter Pastoratsgarten einen Apfelbaum und einen Strauch mit weißen Rosen, die auch später noch an die Geschwister-Scholl-Schule erinnern sollen. In der Ausstellung erinnert ein Foto von der Baumpflanzung an dieses Datum.