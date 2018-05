Straelen: Ausstellung über die Partner Straelen und Bayon

Straelen Seit 55 Jahren sind Straelen und das französische Bayon freundschaftliche verbunden. Aus diesem Anlass wird im Straelener Rathaus eine Ausstellung gezeigt. Sie trägt den Titel "55 Jahre Städtepartnerschaft Straelen-Bayon" und wird am Sonntag, 13. Mai, um 9.30 Uhr im ersten Stock des Rathaus-Foyers in Straelen eröffnet.

Der Partnerschaftsverein "Freunde von Bayon" zeigt die Ursprünge, die Entwicklung und die vielfältigen Aktivitäten dieser besonderen Partnerschaft. Sie entstand durch die ungewöhnliche Freundschaft zwischen dem Straelener Josef Engh, der bei Kriegsende 1945 zu der einen Million deutscher Kriegsgefangener in Frankreich gehörte, und dem Tierarzt und Bayoner Bürgermeister Dr. Pierre Pierron in den Jahren 1945 bis 1948. In den Jahren 1963 und 1964 wurde die Städtepartnerschaft offiziell während gegenseitiger Besuche der Bürgermeister und Stadträte gegründet. Für die Ausstellung konnte der Partnerschaftsverein auf viele Fotos, Dokumente und Presseartikel aus dem Stadtarchiv Straelen, aus Bayon und privaten Quellen zurückgreifen.