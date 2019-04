Städtefreundschaft: Straelen und Venlo feiern ihre Freundschaft

STRAELEN Nicht nur zu Zeiten des Gelderner Herzogtums waren die beiden kulturell und politisch miteinander verbunden. Blumenstadt begrüßt Nachbarn im Rathaus.

„Zusammen sind wir in Westeuropa unschlagbar“, erzählte Venlos Bürgermeister Antoin Scholten, als er über die Stärke beider Städte im Bereich des Agrobusiness sprach. Grenzübergreifend verbindet sie eine lange Geschichte, die Jahrhunderte, gar Jahrtausende zurückreicht. Die Rede ist von Straelen und Venlo. Erste Spuren menschlicher Präsenz in dieser Region reichen rund 50.000 Jahre zurück. Etwa 5300 vor Christus siedelten sich die ersten Bauern in dieser Region an. Im Rahmen des Projekts „Nachbarn begegnen sich“ fand die zweite Veranstaltung am Sonntag im Straelener Rathaus statt. Einige Gäste aus den Niederlanden waren zu Besuch in ihrer Nachbarstadt Straelen.