Ausstellung bis zum 31. Mai in Issum : Das gestohlene Leben

Praktikantin Hannah schreibt über die Ausstellung #Stolen Memory in Issum. Die Ausstellung kann bis zum 31. Mai besucht werden. Foto: Bianca Mokwa

Issum Private Gegenstände von ehemaligen KZ-Häftlingen sollen an die Angehörigen übergeben werden. Dazu dient die Ausstellung #Stolen Memory. RP-Praktikantin Hannah Cools war bei der Eröffnung in Issum dabei.

Von Hannah Cools

Wie wäre es, wenn einem einfach rücksichtslos alles entwendet wird? Die Uhr, der Schmuck, sogar Fotos oder Briefe. Unter dem Regime der Nationalsozialisten wurden den Menschen in Arbeits- und Vernichtungslagern ihre Namen und ihre letzten Besitztümer gestohlen. Uhren, Schmuck, Fotos oder Briefe wurden ihnen entrissen, gelangten entweder in die Staatskasse oder wurden in Lagern verschlossen. Diese persönlichen Gegenstände, auch Effekte genannt, waren lange verloren. Es gab keine Hoffnung, dass die Familien der Opfer jemals die letzten Besitztümer ihrer geliebten Angehörigen zurückerhalten sollten. Doch durch Umwege haben viele der Effekte den Weg in das Arolsen Archiv gefunden. Mit dem Aufruf #StolenMemory, gestohlene Erinnerung, wird international versucht, die gestohlenen Besitztümer den Familien der Opfer zurückzugeben.

Zu dieser Kampagne kann aktuell eine Ausstellung in Issum besucht werden. In dem Container auf dem Platz An de Pomp werden fünf persönliche Geschichten von Familienmitgliedern, die durch das Projekt die Effekte ihrer Verstorbenen zurückerhalten haben, erzählt. Am 4. Mai wurde die Ausstellung offiziell von Issums Bürgermeister Clemens Brüx, der Pressesprecherin des Arolsen Archivs Lea Schäfer und dem Sprecher des Arbeitskreises jüdisches Bethaus, Werner Brall, eröffnet. Der Bürgermeister ist froh die Ausstellung in Issum zu haben. „Die Ausstellung kann sehr befreiend, beklemmend, aber auch beschämend sein“, erzählt der Bürgermeister von seinen Eindrücken. Er hofft, dass das Angebot von vielen, besonders auch Schulklassen, genutzt wird, denn er ist der Meinung „man darf die Augen vor schrecklichen Dingen nicht verschließen“. Gerade zur heutigen Zeit hat das Thema in Bezug auf den Angriffskrieg von Russland eine beängstigende Aktualität. Auch heute sterben Menschen, ohne dass ihre Familien wissen, was mit ihnen geschehen ist.

Info Ausstellung und Synagoge besuchen Ausstellung Die Sammlung #Stolen Memory auf dem Platz An de Pomp kann bis zum 31. Mai täglich in der Zeit von 9 bis 18 Uhr besucht werden. Weitere Uhrzeiten sind nach Absprache mit Vera Nabbefeld vom Büro Tourismus der Gemeinde Issum möglich, Telefon 02835 1024. Synagoge Die ehemalige Synagoge in Issum ist unter anderem bei den Kreis Klever Kultourtagen geöffnet am Sonntag, 15. Mai, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Um 17 Uhr soll den zwölf Issumern gedacht werden, die wegen der nationalsozialistischen Herrschaft ihrer Heimat entrissen wurden. Wer eine Führung in Kombination mit der oben genannten Ausstellung wünscht, kann sich ebenfalls an Vera Nabbefeld wenden, Telefon 02835 1024 oder an Familie Brall vom Arbeitskreis jüdisches Bethaus, Telefon 02835 1398.

Der Rundgang durch den Container ist anders als ein Besuch im Museum. Man wird mit den Geschichten von Opfern konfrontiert. Das macht es einfacher, das Ausmaß, dessen was geschehen ist, zu begreifen. In Büchern stehen zwar viele Zahlen, doch erst hier sieht man die Menschen, die sich hinter den Zahlen befinden. Jedes Opfer hat eine Familie zurückgelassen, die erst überhaupt nicht wusste, was mit ihren Familienangehörigen passiert ist.

Neben den Texten der Ausstellung befinden sich QR-Codes, die zu Videos von Familien der Opfer führen. Interaktiv erfährt man, wie es ihnen ergangen ist und was die Zeit mit ihnen gemacht hat. Beim Schauen der Videos bekommt man eine Gänsehaut, wenn man erfährt, was für Geschichten hinter den Effekten stecken. In der Ausstellung wird ebenfalls erklärt, wieso man in Arbeits- oder Vernichtungslager kam. Sobald man nicht in die Vorstellung in eines „deutschen Staatsbürgers“ gepasst hat, musste man um sein Leben fürchten. Dazu zählten alleinerziehende Mütter oder Menschen, die ihre Religion über Hitler stellten. Sie waren der Gefahr der Deportation ausgesetzt. Das zeigt die Willkür, der die Menschen ausgesetzt waren.