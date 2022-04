Ab dem 3. Mai auf dem Platz An de Pomp : Ausstellung erinnert an Nazi-Opfer

Die Gegenstände von Neonella Doboitschina erinnern an das Unrecht, das ihr angetan wurde. Sie wurde als Zwangsarbeiterin unter dem Nazi-Regime aus ihrer Heimat verschleppt und dann im KZ inhaftiert. Geboren ist sie am 11.10.1923. Ihre persönlichen Gegenstände sollen nun an ihre Verwandten zurückgegeben werden. Die Ausstellung soll helfen, sie zu finden. Foto: Gollhardt Foto: Cornelis Gollhardt/Aussteller/Cornelis Gollhardt

Issum Die Erinnerungsstücke, die die zu Unrecht Inhaftierten bei sich trugen, sollen zurück zu den Angehörigen geschickt werden können. Dazu ist #StolenMemory auf Tour. Auf dem Platz An de Pomp ist der Container vom 3. bis 17. Mai.

Bei ihrer Inhaftierung im Konzentrationslager Ravensbrück musste Neonella Doboitschina alles abgeben, auch Familienfotos, Schmuck und ihren Rosenkranz. Es sind diese Erinnerungsstücke, die bei den Arolsen Archives gelagert sind. Mit der Kampagne #StolenMemory sollen nun die Familien der ehemaligen KZ-Häftlinge gefunden werden, damit die persönlichen Gegenstände an die Verwandten zurückgegeben werden können. Dazu dient die Wanderausstellung, die ab dem 3. Mai auf dem Platz An de Pomp in Issum zu sehen sein wird. Die Ausstellung befindet sich in einem aufklappbaren Übersee-Container.