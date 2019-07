Bildende Kunst : Alternative Fakten in Veerter Galerie

Veert „Gibt es alles oder nichts“ ist der Titel der neuen Ausstellung in der Galerie PR 8. Peter Rademacher zeigt Objekte aus Metall. Harald Klemm fängt in seinen Bildern vor allem Stimmungen ein. Die Deutung überlässt er dem Betrachter.

Wie zum Beispiel bei der etwas verfallenen Bootshütte am Steg, die er während einer Wanderung am Kochel-See entdeckte. Er fotografierte sie als Vorlage für die Bilder, auf denen der Holzbau in immer wieder neuen Farbkombinationen und in diversen Formaten erscheint. Oder bei der Ansicht eines fast undurchdringlichen Urwalds, wo im Hintergrund das Licht eines einsamen Hauses wie eine Verheißung erscheint.

Politisches lässt Klemm ebenfalls einfließen, etwa in einer Serie, mit der er den Verbrauch der Natur auf surreale Art beleuchtet. Da steckt eine Axt in einem Holzzaun, auf einem anderen Bild verwehrt ein roter Zaun den Zugang zu einem Baumstumpf. Bei einem der größten Bilder in der Ausstellung kommt der Betrachter ins Grübeln beim Versuch, die Schrift am oberen Rand zu entziffern. Man denkt an kyrillische Zeichen oder an Latein. „Da steht ,Alternative Facts’ in Spiegelschrift“, kommt der Künstler zu Hilfe.