Ausstellung : Niederländische Künstler im Alten Wasserwerk

Wachtendonk In Wachtendonk zeigen Mannes Kroes und Piet Pepels Malerei und Skulpturen. Die Werke sind an vier Wochenenden zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Zur Ausstellung und zum Atelier im Alten Wasserwerk, Fliethweg 44, unter dem Thema „Sichtweisen in Farben und Formen“ vom 13. Augsut bis 4. September lädt der Kulturkreis Wachtendonk im Namen der beiden namhaften niederländischen Künstler Mannes Kroes und Piet Pepels ein. Die Vernissage ist am Samstag 13. August, um 14 Uhr.Vier Wochen lang sind Mannes Kroes und Piet Pepels zu Gast im Alten Wasserwerk. Sie „schaffen” vor Ort, bieten aber auch Ausstellungszeiten an.

Mannes Kroes, geboren am 12. Juni 1941 in Wezep/Niederlande, arbeitete bis 1996 beim Kadaster in Breda. In seiner freien Zeit war er intensiv mit Bildhauen beschäftigt.Nach seinem Umzug nach Venlo begann er 1999 aktiv mit Malen von Ölbildern. Je mehr er sich in diese Materie vertieft, um so mehr entdeckt er Dinge, die sich in ein Bild umsetzen lassen. Er entdeckt Ölfarbe als ein besonderes Medium für Experimente beim Malen von Lage auf Lage, wodurch seine Bilder eine besondere Transparenz erhalten. Das ständig sich verändernde Spiel von Licht und Schatten ist für ihn eine immer wiederkehrende Herausforderung. Seine Stillleben und Landschaften sind klassisch, und durch seine Methode, Farben zu gebrauchen, strahlen sie Wärme und Tiefe aus. Durch seinen genauen Blick und seine Präzision findet er immer wieder neue Dinge, die ihn inspirieren.