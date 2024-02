Neue Ausstellung in Haus Ingenray in Pont Lebendiger Blick in das Leben der Herzogin von Geldern

Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau, heißt es im Volksmund. Maria von Geldern (1380 bis nach 1428) gehört zu den gesellschaftlich hochrangig gestellten Frauen der Geschichte, deren Wirken an der Seite eines Mannes nur wenig Popularität erlangte. Der Historische Verein für Geldern und Umgegend widmet ihr eine Ausstellung, die Einblicke in das Höfische Leben und Wirken der Herzogin von Geldern und Jülich gewährt. Die feierliche Eröffnung findet am Sonntag, 18. Februar, um 11 Uhr in Haus Ingenray, Möhlendyck 22, in Pont statt.