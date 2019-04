Ausstellung : Drei Grazien zeigen in Geldern ihre neue Kunst

Der Plan der drei Grazien ist dank gut aufgestelltem Netzwerk aufgegangen. Zwei Wochen lang haben Bildhauerin Monika Bänsch, Keramikerin Ursula Dambrowski und Malerin Nanni Wagner das leerstehende Ladenlokal gegenüber der Heilig-Geist-Kirche zu ihrer künstlerischen Wirkungsstätte gemacht.

Am Tag der Ausstellungseröffnung drängten sich die Besucher, um nun die fertigen Objekte und Arbeiten in Augenschein zu nehmen, an deren Entstehung sie sozusagen beteiligt waren. Die drei Kunstschaffenden sind bereits seit Jahren ein eingespieltes Team, das Kunst zu inszenieren weiß. Diesmal unter dem Motto „Die drei Grazien ziehen in die Stadt.“ In nächster Zeit präsentieren sie in Einzelausstellungen ihre Arbeiten oder sind auf Veranstaltungen wie dem Moyländer Kräutergartenfest mit ihrem Kunsthandwerk vertreten. Bei den Gesprächen mit Besuchern stellte sich schnell heraus, die Idee einer gläsernen Werkstatt sollte in die Verlängerung gehen. Beispielsweise als so genannte Produzentengalerie, die Kunstschaffenden aus dem Gelderner Raum für einen begrenzten Zeitraum Öffentlichkeit gibt. Einerseits sorgt eine solche Galerie für einen Hingucker, andererseits gelingt der Dialog zwischen Kunstinteressierten und Kunstschaffenden. Überzeugend ist das weitere Argument, dass – in Absprache mit dem Eigentümer – eine Immobilie, in diesem Fall das leere Ladenlokal, für interessierte Gewerbetreibende in den Fokus gerückt wird.