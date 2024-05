Neue Sonderaustellung in Kevelaer Auf den Spuren des „Allrounders“ Hans Mennekes

Wer ein Kunstwerk von Hans Mennekes sehen möchte, braucht nur zum Weezer Rathaus zu gehen. Das Wappen der Gemeinde ist von ihm. Es zeigt den Ortspatron, den Heiligen Cyriakus, mit Buch und Palme, einen schwarzen Drachenkopf und einen grünen Zweig mit fünf Rosen und fünf Blättern. Am Rathaus selbst befindet sich derzeit einer von vier QR-Codes (die anderen sind am Bürgerhaus, in der Antoniusstraße, wo Mennekes zuletzt gewohnt hat, und an der Kirche St. Cyriakus in Weeze), die auf eine Ausstellung in Kevelaer verweisen. Das Niederrheinische Museum hat dem Künstler eine monografische Ausstellung gewidmet.