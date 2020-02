Ausstellung im His-Törchen : Issums Jecken sind „museumsreif“

Ein närrisches Jubiläum mit 6x11 Jahren feiert die Ko & Ka-Spielerschar. Exponate erinnern an alte Zeiten.

„Die Narretei im Blut“ titelt eine Überschrift eines Zeitungsartikels. Der hängt inmitten von Luftschlangen und Vitrinen voller Karnevalsorden. Brigitte Viefers und der langjährige Präsident von Ko & Ka, Hans-Willi Leenings, haben es auf jeden Fall: Narretei im Blut. Beim Blick auf die vielen alten Fotos huscht ihnen immer wieder ein Lächeln über das Gesicht. Zu sehen sind die zahlreichen Erinnerungen in der aktuellen Ausstellung im His-Törchen, Issums kleinem Museum in der Herrlichkeit. Wenn es nach Brigitte Viefers geht, dürfen sich die Besucher gerne die Nasen an den Vitrinen mit den vielen Fotos platt drücken. Um „die alten Zeiten“ wiederaufleben zu lassen, bietet Leenings Führungen durch die Ausstellung an. Nachbarschaften, Kegelclubs und weitere Gruppen können sich bei Vera Nabbefeld vom Tourismus-Büro der Gemeinde Issum melden. Zu erreichen ist sie telefonisch unter 02835 1024.

Aber nicht nur Fotos gibt es zu entdecken, die über die Anfänge des Sitzungskarnevals in Issum bis heute erzählen. In einer Ecke des Museums hat Prinz Pöksken, das Pappmaché-Schwein, der ewige Issumer Karnevalsprinz, einen Ehrenplatz (wenn er nicht gerade in den tollen Tagen unterwegs ist). In einer Vitrine steht sein Vorgänger. „Das haben wir in irgendeiner Metzgerei im Fenster stehen sehen und gefragt, ob wir den haben können“, erinnert sich Leenings an Issums erstes „Karnevals-Schwein“ aus Pappe.