Ausstellung eröffnet : Kanonenschüsse in Issums Rathauspark

Issums Bürgermeister Clemens Brüx hob am Sonntag in seiner Ansprach das Engagement der Buderschaften in den Ortschaften hervor. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Issum Neue Ausstellung im His-Törchen erinnert an die 600 Jahre lange Geschichte der St.-Nicolai-Bruderschaft.

Ein lauter Knall ist an einem schönen Sonntagvormittag im Ort selten erwünscht. In Issum gab es dagegen großen Applaus, und dass trotz gleich mehrerer Schüsse. Um genau zu sein waren es sogar sechs, einer für jedes Jahrhundert. Es ist eine leichte Rechnung, bei deren Lösung man auf 600 Jahre der St.-Nicolai-Bruderschaft in Issum kommt. Bei so einer stolzen Zahl, darf die Jubiläumsfeier natürlich nicht leise von statten gehen. Ganz im Gegenteil, für diesen Sonntag hatten sich die Veranstalter Handfeuerwaffen besorgt. In einer Reihe standen die sechs Mitglieder mitten in der Idylle des Rathausparks und feuerten nacheinander in die Luft. Doch das war noch nicht alles, wenig später nur wurden die Salven durch drei Kanonenschüsse in Dezibel noch übertroffen. Zum Schluss schossen dann alle sechs noch mal gleichzeitig. Es war ein unüberhörbares Zeichen im Kampf um den Erhalt der Bruderschaften, die in vielen Orten, um ihre Existenz zu kämpfen haben.

In Issum scheint es jedoch, als gäbe es noch kein Verfallsdatum. „Wir haben viel Nachwuchs im Ort, der sich auch stark engagiert“, betont Brigitte Viefers vom Arbeitskreis His-Törchen. Der AK ist für die Ausstellungen im Heimatmuseum, und damit auch für diese, verantwortlich. Einen ganz großen Anteil hat aber auch Ehrenbruder Gerd Hermsen, der akribisch die Exponate zusammenstellte. „Vier Jahre lang habe ich gesammelt, und in den letzten zwei Wochen alles mit Helfern aufgebaut“, erzählt Hermsen.

Info Älteste Fahne stammt aus dem Jahr 1753 Mitglieder Rund 200 Mitglieder hat die St. Nicolai Bruderschaft Ausstellung Über 500 Exponate sind im Heimatmuseum ausgestellt. Sie stammen unter anderem aus dem Museum Kevelaer, der Burg Linn und der Hanse-Gilde Wesel. Die älteste Fahne stammt aus 1753

Das Überthema sind Bruderschaften am Niederrhein, vieles dreht sich in diesem Jahr aber natürlich um die St.-Nicolai-Bruderschaft. „Bei 600 Jahren darf man mal einen Schwerpunkt legen“, rechtfertigte dies auch Issums Bürgermeister Clemens Brüx in seiner Eröffnungsrede. Desweiteren riss er die Geschichte der Bruderschaften an, die ursprünglich zur Selbstverteidigung gegründet wurden. Heute geht es unter anderem darum, die alten Werte und Traditionen zu erhalten. Der Leitsatz „Glaube, Sitte und Heimat“ hat immer noch seine Bedeutung. „Die Bruderschaften sind lebendige Vereine, die sich ehrenamtlich am Leben der Dorfgemeinschaft beteiligen“, betonte Brüx.

Und die Dorfgemeinschaft gab mit ihrem Erscheinen am Sonntag ein bisschen was zurück. Unter vielen Augen wurde der gelungene Fassanstich von Clemens Brüx und Brudermeister Klaus Cox begleitet. Das 50-Liter-Fass sorgte für eine Menge Freibier, mal wieder also eine kleine Gabe der Bruderschaft. Wenig später folgten dann die Schüsse.