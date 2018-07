Ausstellung in der Pfarrkirche von Geldern.

In Geldern : Zur Geschichte des Herzogtums Geldern

Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Geldern Als Vorgeschmack auf die kommenden Großereignisse (Gelderntag und Geschichtswoche) lädt der Historische Verein für Geldern und Umgegend gemeinsam mit der Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena Geldern ein zu einer Ausstellung über die Geschichte des Herzogtums Geldern.

Sie ist ab dem heutigen Dienstag, 31. Juli, zu sehen.

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stehen die wichtigsten Kirchen der vier geldrischen Hauptstädte Roermond, Arnheim, Nimwegen und Zutphen, dazu die St.-Maria-Magdalena-Kirche in Geldern, wo die kleine Ausstellung präsentiert wird.

Neben einer großen, doppelseitigen Wand mit ungezählten Einzelinformationen erwartet die Besucher ein neun Minuten langer Film in einer Videoinstallation. Das Projekt ist ein Ergebnis des „Erfgoedfestivals“ (Kulturerbefestivals) in der niederländischen Provinz Gelderland, an dem auch der Historische Verein beteiligt war.

Gemeinsam wurde von den Organisatoren eine 16 Seiten umfassende Broschüre aufgelegt, die die Geschichte von Grafschaft und Herzogtum Geldern in Kurzform erzählt und deutlich macht, inwiefern auch in der Gelderner Pfarrkirche Spuren dieser geldrischen Geschichte zu erkennen sind.



Die Pfarrkirche St. Maria Magdalena ist in der Regel von montags bis freitags geöffnet nach dem Gottesdienst um 9.45 Uhr, also gegen 10.30 Uhr bis 12 Uhr, und von 14 Uhr bis 17 Uhr. Samstags könnte die Ausstellung zwischen 15.30 und 16.30 Uhr besichtigt werden. Sonntags ist nur zu den Gottesdiensten geöffnet. Die Ausstellung endet am 9. September.

Eine kurze Führung, unter anderem mit Erläuterungen zu den Herzoginnengräbern in der Kirche, bietet Gerd Halmanns, der Vorsitzende des Historischen Vereins, an am Sonntag, 12. August, etwa um 11 Uhr (nach dem Gottesdienst) und am Mittwoch, 29. August, um 19.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.