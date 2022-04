Ausstellung in Kevelaer : Von Pop und Punk und breiten Schultern

Museumspädagogin Indra Peters an einer Modepuppe im Aerobic-Outfit. RP-Fotos: Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Eine Sonderausstellung im Kevelaerer Museum blickt auf die 80er Jahre zurück. Als Boris Becker noch Tennis spielte und die Massen gegen die Nachrüstung demonstrierten. Und wir alle noch 40 Jahre jünger waren.

Das war ein Sound. Die schwarze Vinyl-Scheibe war so groß wie eine Langspielplatte. Doch auf jeder Seite befand sich nur ein Lied. So war mehr Raum in der Rille für bombastische Klänge, mit der die Party so richtig in Schwung kam. „Maxi-Singles“ waren in den 80er Jahren die Neuheit auf dem Schallplattenmarkt, die noch mehr Power aus den Lautsprecherboxen holen sollte. Und einige Cover dieser Scheiben sind im Kevelaerer Museum zu sehen. Denn das lässt mit seiner aktuellen Sonderausstellung die Dekade von 1980 bis 1990 wieder lebendig werden.

Die Ausstellungsmacher haben den Titel „Popper, Punker, Popkultur“ gewählt. Wie bei den Rückblicken auf die 50er und 70er Jahre (worin die 60er integriert waren), wird diese Ausstellung aus der Sammlung von Corinna Wodarz aus Höxter gespeist. „Sie hat erstmals nur für uns nach Sachen aus den 80ern Ausschau gehalten“, erklärt Museumspädagogin Indra Peters eine Besonderheit.

Das größte Stück der neuen Ausstellung ist ein VW Golf II von 1988. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Bis Ende August Eintauchen in die 80er Was Ausstellung „Popper, Punker, Popkultur“ Wo Museum Kevelaer, Hauptstraße 18 Wann Die Ausstellung wird noch bis zum 28. August gezeigt, geöffnet ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Familienführung am Freitag, 22. April, um 14 Uhr; Eintritt für Erwachsene fünf Euro pro Person, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 3,50 Euro; Anmeldungen beim Museumsteam unter Telefon 02832 954120, E-Mail info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de.

Das größte Exponat wartet vor der Eingangstür zum Ausstellungsraum: ein metallic-blauer VW Golf II, Sondermodell „10 Millionen“, Erstzulassung 23. Juni 1988, eine Leihgabe von Dirk Pauls. Das einzige automobile Zeugnis aus dieser Epoche. In alle anderen Ausstellungsstücke kann man sich nicht setzen. Aber das Anschauen macht viel Freude. „Ach ja“, denken die Ü 55, die 40 Jahre zurückreisen. Und die Jüngeren entdecken kaum vergangene Geschichte.

Eine Zeittafel direkt am Eingang gibt den großen Rahmen vor. Angefangen vom Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan 1980 bis zum Fall der Mauer im November 1989. Die deutsche Wiedervereinigung wird zusätzlich mit einer Titelseite der Zeitung mit den vier großen Buchstaben illustriert. Die im Raum oft hinter Glas platzierten Gegenstände stehen für das Lebensgefühl des Jahrzehnts. Film und Fernsehen, Mode und Einrichtungsgegenstände, Computertechnik und Unterhaltungselektronik – das und noch mehr wird abgedeckt.

Fernsehen wurde in der Vor-Internet-Zeit noch von den Massen geguckt. Direkt rechts nach dem Eintritt begegnen einem die Super-Serien von damals in Taschenbuchform: Schwarzwaldklinik, Dallas, Denver-Clan, Raumschiff Enterprise, Star Trek, Knight Rider. An einer Wand hängen 32 Hüllen von Single-Schallplatten mit den Stars von damals: Vertreter der Neuen Deutschen Welle wie Nena, Peter Schilling und Joachim Witt, One-Hit-Wonder wie „Live Is Life“ von Opus, die unvermeidlichen Modern Talking. Und dass Benefizkonzerte keine Erfindung des 21. Jahrhunderts sind, zeigt der Song „Nackt im Wind“, mit dem die Band für Afrika das Elend auf dem „schwarzen Kontinent“ lindern wollte.

Filmplakate der großen Kinoerfolge aus diesem Jahrzehnt sind im Kevelaerer Museum auch zu sehen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Filmplakate stehen für Streifen, die auch heute noch bekannt sind, etwa „Blues Brothers“, „Indiana Jones“ „Pretty Woman“ und „Arielle“. Auf VHS-Videocassetten, auch davon einige im Museum vertreten, schaute man sich das zu Hause an. Ein weiterer Vertreter der Unterhaltungselektronik von damals: die Hifi-Kompakt-anlage. Wer unterwegs war, versorgte sich per Ghettoblaster und Walkman mit Musik. Und mit dem Commodore C 64 beschäftigten sich Computer-Freaks. Auch dieses Gerät ist in der Ausstellung vertreten.

Bei manchen Exponaten kommt die Frage auf, ob sie denn wirklich so typisch für die 80er sind. Metallschmuck etwa, Glas- und Porzellan-Deko, ein buntes Fondue-Set und ein Teebereiter in Pinguinform. Eindeutig zuzuordnen sind hingegen die Aufkleber, die Ausdruck der politischen Haltung waren. „Wir gehen mit dieser Welt um, als hätten wir noch eine zweite im Kofferraum“, hieß ein Slogan. Oder „Als Gott den Mann erschuf, übte sie bloß“. Und „Entrüstet euch“. Und „Stoppt das Waldsterben, sofort“.