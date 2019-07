Bildende Kunst : Zwei Künstlerinnen zeigen „Wechselwirkungen“

Bettina Hachmann mit wechselseitig beeinflussten Arbeiten, die am Eingang des Mühlenturms hängen. Foto: Klatt

Geldern Barbara Schmitz-Becker und Bettina Hachmann haben sich gegenseitig inspiriert. Im Mühlenturm Geldern sind ihre Vorgaben und Reaktionen zu sehen.

Bereits 2006 haben Barbara Schmitz-Becker aus Nettetal und Bettina Hachmann aus Geldern gemeinsam ausgestellt und auf die Arbeit der jeweils anderen reagiert. Eine weitere intensive Arbeitsphase starteten sie im September 2017. Deren Ergebnisse sind jetzt im Mühlenturm Geldern in der Ausstellung „Wechselwirkung“ zu sehen.

Direkt am Eingang wird das Wechselspiel deutlich. Unter den Werken sind fettgedruckt die Initialen der Künstlerin festgehalten, die die Vorgabe gemacht hat. In Grau, Weiß und Schwarz sind Linien zu sehen. Barbara Schmitz Becker hat mit einem 3-D-Stift Plastikgespinste geschaffen und dazu Drahtgeflechte, zum Teil mit Papier ummantelt. Bettina Hachmann hat zum Teil ihre gewohnte Technik verlassen und sich mit Linolschnitten und Holzdrucken geäußert.

Die nächsten Etagen des Turms sind jeweils den beiden Künstlerinnen separat vorbehalten. Im zweiten Stock hat Barbara Schmitz-Becker handgehäkelte Drahtgeflechte hängen, die an Nervenfasern erinnern. Hinzu kommen „Wolkenformationen“ aus dem 3-D-Stift. Durch Lampen von unten beleuchtet, ergeben sich faszinierende Schattenspiele. In der vierten Etage hat die Nettetalerin acht schwarze Drahtgebilde hängen, die sich wie weitverzweigte Pilzformationen in den Raum erstrecken. Den weißen Kontrapunkt setzen Kokons und Spinnweben, zum Teil draußen vor dem Fenster und ebenfalls famose Schattenspiele liefernd.