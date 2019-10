Ausstellung in Veert : Die Freiheit von vielen Seiten aus betrachtet

Veert Ausstellung im Martini-Haus Veert: 16 Mitglieder der Freizeit-Künstler Geldern ließen ihrer Kreativität freien Lauf.

Dabei fiel auf, wie facettenreich und unterschiedlich das Thema Freiheit dargestellt werden kann. Einige Gemälde zeigten Tiere wie den Adler oder den Steinbock. Andere Künstler malten Landschaften, die einen Ort darstellten, den sie mit Freiheit assoziierten. Ein großes Thema spielte zudem der Berliner Mauerfall, der sich in diesem November zum 30. Mal jährt. Dieser ist auch der Grund dafür, dass die Wahl auf das Thema „Freiheit“ fiel. Denn zu Beginn eines jeden Jahres setzen sich die Mitglieder des Vereins zusammen und entscheiden sich gemeinsam für ein Thema, zu dem sie in den darauffolgenden Monaten Gemälde erstellen.

Die Künstlerin Ines Petry brachte gleich zwei Werke mit. Auf einem erkannte man die abstrakte Darstellung einer Mauer, auf dem anderen ein Büro, in dem drei Menschen saßen. Einer von ihnen fiel aus der Reihe und ging seinen eigenen Weg. „Zu dem ersten Bild wurde ich durch einen Zeitungsartikel inspiriert, in dem es um die Mauer ging, die Trump zu Mexiko bauen möchte. Im zweiten geht es darum, dass man sich seine Freiheit nimmt und auch mal aus der Routine ausbricht.“

Einige der Bilder setzten politische Statements. So wurde ein Gemälde zu der „Fridays for Future“-Bewegung gemalt oder ein Bild, auf dem Trump abgebildet ist, der die Weltkugel mit den Füßen tritt. Die Bilder waren nicht nur interessant, sie regten auch zum Nachdenken an und fassten das Thema „Freiheit“ in seiner Vielfalt sehr gut zusammen.