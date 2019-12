Aussendungsfeier in Xanten : Das Friedenslicht für den Niederrhein

Aussendungsfeier in Xanten

Niederrhein Aussendungsfeier im Dom zu Xanten mit rund 1300 Teilnehmern. Junge Menschen gehen von Haus zu Haus.

Ganz klein hatte es vor 20 Jahren im Wallfahrtsort Marienbaum begonnen. Aber genau wie sich die Flamme jedes Jahr bei der Aktion „Friedenslicht aus Betlehem“ unzählige Male vermehrt, wuchs auch ihre Aussendungsfeier am Niederrhein über die Jahre. Die Tatsache, dass diesmal rund 1300 Menschen in den Xantener St.-Viktor-Dom kamen, bekräftigt, welche große Bedeutung das Licht inzwischen für viele bekommen hat. Dass es dafür aber auch eine ordentliche Portion Courage braucht, spiegelte sich im Jahresmotto wieder: „Mut zum Frieden“.

Aussagen wie „Glaube hat Zukunft“, „Frieden braucht Rückgrat“ oder „Kirche braucht Vielfalt“ standen auf den Pappschildern, die etwa 50 Gottesdienstbesucher sämtlicher Alterskategorien auf den Stufen zum Altar entschlossen in die Höhe reckten. Beherzt waren sie aus dem Kirchenschiff des vollbesetzten Xantener Doms nach vorne gekommen und der Einladung gefolgt, symbolisch für ihren Glauben und ihre Überzeugung einzustehen und dies offen zu zeigen.

Geschichte Das Friedenslicht wird seit 1986 verteilt. Seit 1994 auch an „alle Menschen guten Willens“ in Deutschland.

„Oft fällt es uns schwer, diesen ersten Schritt zu wagen, auf andere zuzugehen, Dinge kritisch zu hinterfragen und Veränderungen selbst anzustoßen“, so Katja Boßmann, Kuratin des Kalkarer Pfadfinderstammes in ihrer Katechese. „Die eigene Bequemlichkeit oder gesellschaftliche Zwänge hindern uns oft daran, Verantwortung für andere und unser Umfeld zu übernehmen. Da tut es einfach gut zu sehen, wie wir uns hier gemeinsam auf den Weg machen können und aus etwas Kleinem und Unscheinbarem schließlich Großes werden lassen“.

Diese Ansicht teilte auch Weihbischof Rolf Lohmann, der den Gottesdienst gemeinsam mit Pfadfindern, Messdienern und anderen Jugendgruppen, aber auch vielen Erwachsenen feierte: „Mit eurem Zeichen seid ihr Hoffnungsträger für viele. Ihr bringt Licht dahin wo es dunkel ist und wo der Mut fehlt.“ Die kleine Flamme, die am Geburtsort Jesu in Betlehem ihren Ursprung hat, strahle eine besondere Kraft aus und könne damit viele Menschen erreichen, so Lohmann weiter. „Wir brauchen dringend Mut, um Entscheidungen treffen zu können, die uns und unsere Welt nach vorne bringen.“